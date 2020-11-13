«Сеть Сороса» в Молдове развязала войну против русских

13.11.2020, Москва, Елена Острякова

Сеть западных неправительственных общественных организаций (НПО) является в Молдове параллельной властью, более сильной, чем формальная власть в республике.

Об этом на заседании «Изборского клуба» заявил депутат молдавского парламента Богдан Цыдря, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Молдове мы имеем примерно 14 тысяч НПО. Для такой маленькой страны это просто дичь. В них 82 тысячи волонтеров. С 1992 по 2018 год они получили от западных доноров сумму эквивалентную 1 млрд 50 млн долларов. Ежегодный бюджет этих НПО более 108-150 млн евро», – сказал Цыдря.

По его данным более 100 НПО объединены в так называемую «сеть Сороса» и финансируются фондом Сороса, фонд «За демократию», Европейским фондом за демократию и фондом Конрада Аденауэра.

Эта сеть управляется из единого центра и является механизмом внешнего управления и продавливания воли спонсоров, жесткого контроля за властями Молдовы.

«Эта сеть НПО-кратов или баронов гражданского общества действует посредством формирования при органах власти различных советов и коллегий. Они есть даже при Службе информации и безопасности (эквивалент ФСБ) и генпрокуратуре. Они мониторят все действия власти, все тендеры, все законы, участвуют в разработке законов и постановлений.

Ни один закон сегодня не может пройти без их одобрения. Эта сеть создала основу глубинного государства. Они развязали войну против РФ, русского языка, российского ТВ, Русской православной церкви, за права ЛГБТ, ювенальную юстицию, радикальный феминизм, права наркоманов», – отметил депутат.

Он утверждает, что «сеть Сороса» поддерживает лидера прозападной оппозиции Майю Санду и финансирует избирательную кампанию, в том числе информационно – через 100 СМИ.

Молдавская сеть, по словам политика, координирует свои действия с сетями Сороса в России, Украине, Армении, структурами Ходорковского.