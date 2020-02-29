Сеть супермаркетов Novus отказалась присоединяться к санкциям против Крыма

29.02.2020, Киев, Игорь Петров

Сеть супермаркетов Novus работает в Крыму в обход санкций и не реагирует на обращения властей Украины по этому поводу.

Об этом в эфире «Радио НВ» рассказала заместитель «представителя президента Украины в Автономной Республике Крым» меджлисовка Тамила Ташева, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам чиновницы, многие компании регистрируются в соседнем с Крымом Краснодарском крае для обхода санкций.

«Они зарегистрированы на территории Краснодарского края либо другого какого-то региона Российской Федерации и, соответственно, потом начинают работать на территории полуострова. Это большая проблема…

Там, к примеру, Novus, который работает в Крыму. Это литовцы. Собственно, в Novus сообщали об этой проблеме – о том, что, фактически, в обход станционного режима европейского Novus работает на территорию полуострова, этого нельзя делать, на что был официальный ответ – «мы не можем отследить, работает ли компания Novus на территории полуострова, или нет». Потому что им необходимы точные доказательства. И общественные активисты фотографировали чек из магазина на фоне магазина этого, с гео-локацией, с указанием времени и так далее.

Но этим занимаются чаще всего энтузиасты. У Украины как у государства доступа, все-таки, правоохранительных органов, компетентных органов нет», – сокрушается Ташева.