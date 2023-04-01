Сеть украинских террористов сформирована в Москве и Петербурге, – полковник

Возглавляемое Кириллом Будановым Главное управление разведки Минобороны Украины имеет необходимую сеть агентуры, чтобы развернуть террористическую деятельность в главных городах России.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас разработана теория, я думаю, в том им помогли англосаксы, – у них есть такая теория, называется «guerrilla war», это война партизан, я думаю, они ее передали великолепно.

Есть у них там такой человечек – Кирилл Буданов, начальник Главного управления разведки. Вот, он сейчас анонсировал террористическую войну против России. Он даже заявил, и я этого боюсь, потому что я сам экс-разведчик, войну даже в центре России – в Московской области, Санкт-Петербург.

Сколько мы беженцев приняли! Мы их принимали с точки зрения дружественного нам народа, давали им денежки, все. А кто знает, что творится в голове этих людей, потому что там остались и родственники.

То есть, рука длинная Киева сохраняется. Если там прижмут маму, папу, детишек, этот человечек, который здесь скрывается, вполне может не только посчитать платформы, а и заложить на них взрывчатку.

То есть, террористические действия, я думаю, будут активизироваться с точки зрения и мобильных беспилотных летательных аппаратов, и мобильных групп, и «засланных казачков», которые до поры до времени находились здесь под видом дружественных беженцев, они в любой момент могут оказаться нашими противниками», – заявил Матвийчук.