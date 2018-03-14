14.03.2018, Москва, Елена Острякова
  3 534 просмотров
Политика, Россия, Украина

Сева Новгородцев развеял надежды украинцев на Великобританию


Обозреватель Би-Би-Си Сева Новгородцев разочаровал ведущих украинского телеканала ZIK, спрогнозировав, что возможные санкции Британии против России не будут носить тотального характера, как хотели бы в Киеве.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте

«Конечно, что-то будет нарастать, но такого сказочного конца, что сейчас Тереза Мэй размахнется, все счета заморозит и всех детей известных чиновников вышлет в Москву, такого не будет. Ни банки, ни университеты, ни организации, которые имеют дело с российскими бизнесменами, напрямую правительству не подчинены», – сказал Новгородцев.

Он также отверг версию украинской ведущей, будто Путин обиделся на то, что никто не испугался презентованного им стратегического оружия и поэтому решил продемонстрировать химическое оружие в Британии, якобы отравив перебежчика Скрипаля.

«Англичане основывают свои действия на доказанных фактах. На то, что уже отрицать совершенно невозможно. Кремль не монолитен, там 23 башни и столько же кланов. Поэтому говорить, что все скоординировано, преждевременно, никаких оснований для этого нет. Тем более, что официальное московское правительство всякое свое отношение отрицает», – подчеркнул журналист.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Март 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть