Севастополь близок к избавлению своих пляжей от нечистот

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Строительство канализационно-очистных сооружений «Южные» в Севастополе идет по плану и будет завершено в срок.

Уже проложено 300 метров нового выпускного коллектора рядом с тем, что пришел в негодность, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Ситуация на КОС «Южные» стабильная, проект реализуется, – заверил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. – Строятся две сбросные камеры на участке от моря до танкового полигона. Четыре объекта вышли из экспертизы, в том числе административно-бытовое здание и здание песколовки. Они сейчас находятся в стройке. По договоренности экспертизу проходим частями, чтобы не останавливать стройку. Соответственно, 2023 год – ввод в эксплуатацию «Южных».

По словам губернатора, к осени подрядчик получит всю документацию и оборудование, которое пришлось заменить из-за новых санкций в отношении Крыма и всей Российской Федерации. В итоге часть приборов и механизмов будет по проекту от одного производителя, часть – доступные аналоги. После завершения монтажа коллектор запустят в работу, чтобы не подвергать риску Казачью бухту.

Напомним, для прокладки коллектора и строительства сбросной камеры полностью перегорожен доступ в Голубую бухту Севастополя. Ввод в строй фактически нового канализационно-очистного комплекса намечен на 2024 год, и до тех пор Голубая бухта является строительной площадкой. С учетом того, что прежде все стоки сбрасывались в море условно-очищенными, и официально пляж в Голубой бухте был закрыт, дождаться запуска очистных заинтересованы и севастопольцы, и гости города.