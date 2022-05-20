Севастополь близок к победе в многолетней битве с нечистотами

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Строительство канализационно-очистных сооружений «Южные» в Севастополе завершат в срок, несмотря на перепроектирование и применение иных технологий очистки, исключающих импортное оборудование.

Объект завершат в 2023 году, на год раньше проектного срока, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас заканчивается перепроектирование, и вот уже в ближайшее время по четырем новым узлам получим новые проектные решения, которые выйдут из Главгосэкспертизы, – сообщил в эфире СТВ губернатор Севастополя Михаил Развожаев. – Сейчас ведется строительство административно-бытового корпуса, цеха очистки. Сейчас решаем вопрос переноса кабельных сетей, чтобы приступить к следующему зданию. Задача в 2023 году КОС «Южные» достроить».

Реконструкция и модернизация КОС «Южные» в Севастополе едва ли не первыми вошли в Федеральную целевую программу развития Крыма до 2020 года (ФЦП) с бюджетом в 6,8 миллиарда рублей. Но у подрядчика пропал аванс вместе с банком, где хранились 2 миллиарда рублей. После уголовных дел и решения суда на объект нашли нового подрядчика, который переделал проект. Предыдущий содержал множество ошибок, не учитывал карстовые полости и водоносные скважины, которые питают частный сектор по-соседству.

Общая мощность очистных составит 130 тысяч кубометров в сутки с возможностью увеличения до 160 тысяч. По проекту на КОС «Южные» будут приходить стоки Балаклавы, где от строительства собственных очистных решили отказаться.

Сейчас 100 тысяч кубометров отходов ежедневно сбрасываются в море после механической очистки. Никакого обеззараживания, биологической очистки – нет, о чем можно судить по качеству морской воды в районе выхода очистных в Казачей бухте. В прошлом году по новому проекту построили здание механической очистки, благодаря чему этим летом загрязненность стоков уменьшится.

После мехочистки подрядчик займется возведением отстойников, блоками биологической очистки, доочистки и обеззараживания. В финале – укладка глубоководного коллектора, который выведет очищенные стоки на 1,7 км от берега.