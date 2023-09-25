«Севастополь будет гореть, камня на камне не останется!» – Гордон опять злит Соловьёва

Украина в ближайшее время готовит удары по России мощнейшим секретным оружием, способным бить более, чем на 1000 километров.

Об этом в интервью телеведущему Василию Голованову заявил скандально известный пиаром шарлатанов и антироссийской пропагандой киевский журналист и экстремист Дмитрий Гордон, которого особенно недолюбливает российский телеведущий Владимир Соловьёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина обладает мощнейшим оружием поражения, которое способно атаковать российские города на территории больше 1000 километров от границы с Украиной. Вот, замерьте всё, что от 1000 километров – можете пребывать в ожидании чуда. Всё зеркально: вы хотели оставить нас без воды, света и тепла, ждите. То же самое будет в вашу инфраструктуру прилетать. Диверсионные группы украинские на российской территории в полной боевой готовности, и они будут взрывать Россию изнутри. Поэтому если прилетит на военные заводы в Сибири и на Урале, и на Дальнем Востоке, не обессудьте, это война. Уровень оружия, которым мы обладаем, без конкретизации, вселяет в меня огромный оптимизм, и я вам скажу, что по России будут наноситься мощнейшие удары ракетные и дроновые, в сто раз мощнее, чем вы наносите по Украине», – пригрозил Гордон.

Отдельно он пообещал, что загадочное оружие уничтожит всё на полуострове Крым.

«Что касается Севастополя, в частности и Крыма в целом: все военные цели на территории Севастополя и всего Крыма будут уничтожены ракетным огнём, не останется ничего, Крымский мост в ближайшее время прикажет долго жить, Черноморский флот будет весь уничтожен, полностью уничтожен, как единица. Не будет его в нашем Чёрном море», – бесился Гордон.

«Оружие, которым мы обладаем – и это не ракеты Storm Shadow, которыми поразили штаб Черноморского флота, и не ATACMS, которые, понятно, что уже находятся на территории Украины, и не «Нептун», и не «Гарпун», нет-нет. То, что я говорю, оружие, которым мы обладаем – это совершенно другое оружие, которым мы сейчас будем, в ближайшее время, тотально уничтожать и зачищать украинский Крым… Севастополь будет гореть, потому что там он очень напичкан военной историей всей. И, конечно, Черноморский флот – «горить-палает техника ворожа», камня на камне не останется от этих развалин», – пообещал пропагандист.