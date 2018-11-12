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12.11.2018, Севастополь, Галина Шершнева
 
Крым, Севастополь, Украина, Энергетика
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Севастополь будет подавать электричество в Крым

Севастополь будет передавать электроэнергию в  районы Крыма после ввода Балаклавской ТЭС на полную мощность, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщил телеканал ИКС.

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«До конца года с вводом двух парогазовых установок Балаклавской ТЭС мощностью 235 МВт сложится избыточный баланс мощности — порядка 651 МВт, что позволит передавать электроэнергию в другие районы полуострова», — сказал на аппаратном совещании в правительстве города директор департамента городского хозяйства Михаила Тарасова.

Он добавил, что в период 2013-2017 годов баланс мощности и электроэнергии в Севастополе характеризовался как дефицитный, а собственный максимум потребления достиг 286 МВт.

Напомним, что в конце 2015 года Украина руками экстремистов из Меджлиса прекратила подачу электроэнергии в Крым. Полуостров прожил месяц в режиме жесточайшего энергодефицита, пока Россия не перекинула через Керченский пролив энергомост.

В октябре в Крыму заработали две ТЭС, которые полностью покроют потребности республики в электроэнергии.

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