Севастополь доживает последние месяцы – Гордон

Город Севастополь исчезнет с карты мира, а Крымский мост доживает последние недели.

Об этом в интервью бывшему телеведущему «оппозиционных» телеканалов из пула Медведчука Василию Голованову заявил киевский телешарлатан Дмитрий Гордон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Севастополь, конечно, будет иметь другое название, он будет называться, как раньше назывался по-крымско-татарски, названия Севастополь больше не будет. Поэтому те, кто там сейчас живут, спешите радоваться последние несколько месяцев названию Севастополь, больше вы этого названия на картах мира не увидите, это вам инсайд небольшой», – сказал Гордон.

Также он обратился к русскому населению Крыма.

«Граждане «российской педерации» и коллаборанты, которые находятся в Крыму, собирайте свои манатки и кишмиште оттуда – чем скорее, тем лучше. Потому что взорвут Крымский мост – вы не сможете убежать. На паромы всех не пустят, будут пускать особо ценных агентов и работников, всем места не хватит на паромах. Поэтому, пока Крымский мост есть ещё, а он тоже доживает последние недели, убегайте быстрее по Крымскому мосту в Россию», – призвал Гордон.

Он анонсировал свой творческий вечер в Ялте для солдат и офицеров ВСУ, а также для заукраинских местных жителей, если таковые останутся.

«Я сейчас со своей командой серьёзно думаем над проведением творческого вечера в моей любимой Ялте, в Дворце культуры «Юбилейный», в котором мы провели десятки если не сотни концертов в своё время. Я очень люблю ДК «Юбилейный» в Ялте, он на набережной прямо находится, знаю там каждый закуток и до ремонта, и после, поэтому я буду там проводить свой творческий вечер для солдат и офицеров ВСУ, для патриотически настроенных жителей Ялты, которые останутся в украинском Крыму. Поэтому я заранее анонсирую свой творческий вечер в Ялте и всех приглашаю прийти ко мне в гости», – сказал Гордон.

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Далее он обрисовал будущее Украины после «перемоги».

«Что я буду считать победой Украины. Первое, выход на границы 1991 года украинской армией. Сразу вопрос – это победа? Отвечаю: нет. Это часть победы, это условие необходимое, но недостаточное. Что Украине ещё нужно? Денацификация, денуклеаризация, деимпериализация «российской педерации». Желательно, чтобы у России отняли ядерное оружие, потому что эта обезьяна не может дальше жить с гранатой, которой она будет размахивать всему миру. Дальше, вступление Украины в НАТО и ЕС – это обязательнейшее условие. НАТО – это гарантия безопасности, но и присутствие Украины в НАТО – это гарантия безопасности Европы. А ЕС нам нужен для того, чтобы мы, наконец жили не в коррумпированной дикой стране, а в стране с демократией устойчивой», – болтал шарлатан.

Далее, по его словам, Россия должна покаяться.

«Официально покаяться на официальном уровне и заплатить репарации Украине за разрушенные города, за сожжённую инфраструктуру, заплатить каждой семье, где есть погибший, миллион…два миллиона долларов, как решат уже. Где они возьмут? Та у них бабок, как песка у нас в Киеве на пляжах. Пускай нефтяная и газовая промышленность работает на Украину, мне неважно, где они возьмут – возьмут! И, наверное, демилитаризованная зона на километров 500 от границы с Украиной» – разошёлся Гордон.