«Севастополь – это не город русских моряков, а гавань для наших ВМС» – депутат Рады

23.08.2021 21:47 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Прибывшие из Крыма на Украину для участия в «Крымской платформе» меджлисовцы и заукраинцы – это большой и позитивный сигнал для всех «международных партёров».

Об этом говорили украинские депутаты на внеочередном заседании Верховной рады, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня тут присутствуют гости, делегаты курултая и члены меджлиса (запрещен в РФ – ред.), которые знают, которые будут переходить сегодня нашу админграницу и могут быть захвачены. Я благодарю вас за то, что вы приехали сегодня и показали то, что Крым с нами», – заявил депутат «Голоса» Рустем Умеров. «Это очень большой сигнал для всех наших международных партнёров, которые должны знать, что Украина способна как государство защищаться, и это сильное государство. Государство, которое будет частью ЕС, и государство, которое будет страной НАТО. Мы должны всегда давать сигналы – это сигналы, как внутренние, так и внешние», – вещал Умеров под аплодисменты зала.

В свою очередь, его однопартиец Соломия Бобровская с тем же пафосом пообещала, что Крым во что бы то ни стало «вернётся» на Украину.

«Более 100 лет назад последний гетман украинского государства Павел Скоропадский сказал, что Украина не может существовать без Крыма, потому что это как туловище без ног. И она должна воссоединиться при любых условиях – или на широком слиянии, или на автономии. Но в первую очередь – это должны определять крымчане. И последнее, Севастополь – это далеко не город русских моряков, это гавань для наших ВМС, они вернутся обязательно», – говорила Бобровская.