Севастополь ежегодно будет отмечать победу над Турцией

26.05.2021, Севастополь, Виктор Орлов

Депутат заскобрания Севастополя проголосовали за введение новой памятной даты – ежегодно 26 (14) мая будет отмечаться День подвига брига «Меркурий».

Экипаж брига «Меркурий» под командованием капитан-лейтенанта Александра Ивановича Казарского проявил небывалое мужество и храбрость в неравном бою с двумя линейными кораблями турецкого флота и 26 мая 1829 г. одержал над ними победу.

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Памятник в честь этой победы стал первым на территории Севастополя и находится на Матросском бульваре. Недавно в ходе реконструкции здесь также появилась скульптурная композиция, изображающая бой «Меркурия».

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