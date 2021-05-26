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26.05.2021, Севастополь, Виктор Орлов
 
Вооруженные силы, Дзен, Крым, Россия, Севастополь
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Севастополь ежегодно будет отмечать победу над Турцией

Депутат заскобрания Севастополя проголосовали за введение новой памятной даты – ежегодно 26 (14) мая...

Депутат заскобрания Севастополя проголосовали за введение новой памятной даты – ежегодно 26 (14) мая будет отмечаться День подвига брига «Меркурий».

Экипаж брига «Меркурий» под командованием капитан-лейтенанта Александра Ивановича Казарского проявил небывалое мужество и храбрость в неравном бою с двумя линейными кораблями турецкого флота и 26 мая 1829 г. одержал над ними победу.

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Памятник в честь этой победы стал первым на территории Севастополя и находится на Матросском бульваре. Недавно в ходе реконструкции здесь также появилась скульптурная композиция, изображающая бой «Меркурия».

Турция не признает воссоединение Крыма с Россией. Турецкие власти оказывают поддержку руководству запрещенной в РФ экстремистской организации меджлис крымско-татарского народа.

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