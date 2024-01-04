Севастополь и Крым отбивают массовую ракетную атаку Украины

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Российская ПВО отразила атаку 10 украинских авиационных управляемых ракет над Крымом, сообщило Минобороны РФ.

Жители Севастополя слышали серию взрывов – губернатор Михаил Развожаев сообщил, что в некоторых местах города зафиксировано падение осколков, есть и один пострадавший – житель района Стрелецкой бухты, в чей дом попал элемент ракеты.

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Украинские паблики в свою очередь тиражируют ролик с дымом над одним из районов Севастополя, выдавая это за попадание ракеты в воинскую часть.

ПВО также работало в Евпатории. Попаданий по наземным объектам нет.

Ранее власти Украины заявили, что намерены в 2024 году сосредоточить свою террористическую активность именно на Крыме.

В Севастополе продолжают работать сирены воздушной тревоги.

«Повторюсь, пока НАТОвское самолёты безнаказанно летают у нашего побережья, атаки на Крым не прекратятся», – считает крымский общественник Александр Талипов.