Севастополь и Крым отбивают массовую ракетную атаку Украины

Виктор Орлов.  
04.01.2024 17:54
  (Мск) , Севастополь
Просмотров: 628
 
Война, ВСУ-убийцы, Дзен, Крым, Россия, Украина


Российская ПВО отразила атаку 10 украинских авиационных управляемых ракет над Крымом, сообщило Минобороны РФ.

Жители Севастополя слышали серию взрывов – губернатор Михаил Развожаев сообщил, что в некоторых местах города зафиксировано падение осколков, есть и один пострадавший – житель района Стрелецкой бухты, в чей дом попал элемент ракеты.

Российская ПВО отразила атаку 10 украинских авиационных управляемых ракет над Крымом, сообщило Минобороны РФ....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


Украинские паблики в свою очередь тиражируют ролик с дымом над одним из районов Севастополя, выдавая это за попадание ракеты в воинскую часть.

ПВО также работало в Евпатории. Попаданий по наземным объектам нет.

Ранее власти Украины заявили, что намерены в 2024 году сосредоточить свою террористическую активность именно на Крыме.

В Севастополе продолжают работать сирены воздушной тревоги.

«Повторюсь, пока НАТОвское самолёты безнаказанно летают у нашего побережья, атаки на Крым не прекратятся», – считает крымский общественник Александр Талипов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Январь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть