Севастополь и Крым прощаются с героями Спецоперации

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В Севастополе завтра простятся с погибшим под Бахмутом Андреем Тюниным – сыном председателя русской общины «Соболь» Владимира Тюнина.

Похороны состоятся в день рождения бойца – 31 марта ему бы исполнилось 43 года, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наш младший сын Тюнин Андрей Владимирович отдал свою жизнь за Россию, и я горжусь им, ведь долг каждого настоящего мужчины, защита своего Отечества! – написал Тюнин в обращении ко всем соратникам, кто выразил соболезнование. – Ребятам, воюющим на Украине хочу сказать только одно: «РАБОТАЙТЕ БРАТЬЯ, ЗА ВАМИ РОССИЯ!».

Тюнин-младший погиб 9 марта. Отпевание пройдёт в церкви Архангела Михаила, прощание – на городском кладбище 5-го километра. Бойца похоронят на «Аллее Героев».

Ранее стало известно, что в зоне СВО погиб депутат Щелкинского городского совета Виталий Костенко. В родном городе он руководил общественной организацией «Союз ветеранов народного ополчения Крыма». Дата похорон пока не назначена.