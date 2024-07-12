Севастополь из-за угрозы ударов отменяет концерты и футбольные матчи

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Запрет на проведение массовых мероприятий под открытым небом в Севастополе, прежде всего, коснется футбольных матчей, концертов и программ. Один гостевой матч уже прошел при пустых трибунах, сообщил в эфире СТВ губернатор Севастополя Михаил Развожаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«На День города, на 9 мая на другие значимые даты у нас тысячи собирались на площади Нахимова, но от таких форматов мы давно отказались. Но всё равно у нас проводились достаточно крупные мероприятия, в том числе футбольные матчи с большим количеством болельщиков. События 23 июня сильно изменили ситуацию, и мы очень надеемся, что подобного больше не повторится, но должны быть готовыми ко всему, и меры безопасности принимать будем», – заявил губернатор.

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По его словам, как минимум странно устанавливать укрытия и вводить штрафы за не предоставление убежища при сигнале тревоги, продолжая проводить большие мероприятия, подвергая людей опасности.

«В большом количестве мест, где такие мероприятия возможны, а летом это практически весь город, не везде есть возможность после сигнала «баллистика» в течение 2-3 минут укрыться. Поэтому оперштабом ввели ограничения, чтобы такие мероприятия всё-таки ограничивать 50 человек, не больше. Чтобы не создавалось какой-то давки или толчеи. Например, резко звучит сигнал «баллистика», есть 2-3 минуты, и если это большое количество людей в одном месте, понятно, к чему это может привести. К сожалению, в истории таких фактов много. И второе – те, кто проводит мероприятия, должны это отдельно согласовывать с оперативным штабом и только с учётом обеспечения всех мер безопасности, возможностью обеспечить быструю и доступную эвакуацию при сигнале «ракетной опасности», либо «баллистика», – пояснил губернатор.

Он добавил, что до последнего в Севастополе проводили концерты под открытым небом: среди виноградников, на цветущих полях и пр. Но сейчас они ограничены, и это касается всех анонсированных ранее программ с продажей билетов.