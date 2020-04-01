Севастополь на карантине: Что скрывается за отремонтированным фасадом

29.04.2020, Севастополь, Платон Беседин, фото – блог Юрия Югонансона

В Севастополе впервые со времен СССР завершается реставрация одной из главных улиц – Большой Морской. Весь проект был профинансирован правительством Москвы. Как и предыдущие масштабные объекты федералов в Крыму, реконструкция проведена в срок – работы не приостанавливались даже на время карантина. Обновление исторического центра накануне выборов наверняка попытаются использовать местные чиновники, хотя сами они подобными успехами похвастаться не могут – уже несколько раз срывался график ремонта объездной дороги, парк Победы так и не доведен до ума, подобная участь, не миновала также Исторический бульвар возле знаменитой панорамы.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» рассказывает писатель Платон Беседин.

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Мне тут на днях сказали:

– О, у вас в Севастополе всё, наконец, успокоилось?

– В смысле? – не понял я.

– Ну, как? Скандалов нет, вон и Большую Морскую красиво сделали…

Да, сделали. Местные начальники тут же постарались вписать это в графу «личные достижения». Вроде сценки из КВН: «А Серёжа молодец!». Только молодцом захотел быть Миша – тот, что врио. Но оказалось, что всё-таки Серёжа.

Ведь реконструкция центра – это заслуга главным образом московских структур. Не отношусь к числу их поклонников, но тут стоит признать: сработали и быстро, и качественно. Потому что удивлять стариной – это может и хорошо, но когда она рассыпается на части – это уже не вариант. То, что севастопольский центр обновили без задержек – достойно. И не стоит севастопольским примазываться к сим достижениям.

Лучше заняться своим. Наконец-то заняться! Камышовым шоссе, например, где вырубили деревья, но забыли сделать дорогу. И Историческим бульваром, где ремонт продолжается какой уже год. Подобных объектов в Севастополе хватает, но городские власти что-то с ними не дружат. «Неприглядно, слякотно и вечный ремонт» – эти строчки БГ о городе-герое (с поправкой на проклюнувшееся солнце).

Собственно, так всегда и получается. То, что делают федералы, как правило, выполняется в срок. А то, где появляются местные спецы, превращается в бесконечную разруху.

Или вот, в январе моя бабушка угодила в хирургическое отделение первой горбольницы. Такого ада я не видел нигде. Оконные рамы, держащиеся на скотче. Линолеум, продранный словно тигром. Облупившиеся стены. Торчащие провода. Это даже не разруха, нет, а крошащийся апокалипсис. Тогда я написал об этом широко разошедшийся пост – его прочли и… просто бросили новый линолеум на старый.

Последнее действие – как символ. Ведь то, что происходит в Севастополе – это работа с фасадом, но не с содержанием. Большую Морскую увидят большее количество людей, а больницы меньшее, но второе куда важнее. Особенно сейчас. Однако перед выборами необходима благостная картинка.

А насчёт того, что в городе нет скандалов, и у нынешнего врио Развожаева всё хорошо. Но так говорили в начале эры экс-губернатора Овсянникова. Был лишь один человек в городе, который через несколько недель после его появления предсказал тоскливое будущее Дмитрия Владимировича – я. А все молчали. Вопить же начали позже – когда не поделили бабло и понадобился пиар перед выборами в Заксобрание.

Та же схема работает и сейчас. С хозяевами местных СМИ договорились: вот и молчат, по большей части, севастопольские журналисты о том, что реально происходит в городе. Время Че ещё не пришло. И подобный подход в очередной раз ведёт к коллапсу. В том числе, и самого господина Развожаева, который хочет убрать от слова «губернатор» приставку врио.

Так а что происходит в городе на самом деле? Создание благодушной картинки, когда пыль – не звёздная, но строительная – летит в глаза. Ведь, конечно, легче беспрерывно благоустраивать, нежели создавать рабочие места. После 2014 года многое изменилось в лучшую сторону, но с работой – парадокс или, наоборот, закономерность? – не стало лучше. Особенно в сравнении с резко взлетевшими ценами. Почти, ещё до карантина, исчез мелкий и средний бизнес, усилилась конкуренция за счёт дешёвой рабочей силы с «материка», закрылись предприятия. Именно проблема с рабочими местами – главная в Севастополе.

Да, благоустройство, несомненно, важно. Но не стоит хвататься то за одно, то за другое, не доводя начатое до конца и превращая город в сплошную стройплощадку. И, к сожалению, проблемы на ней начинаются при курировании на местном уровне.

После карантина, господа городские начальники, подумайте об этом. Или проконсультируйтесь у рыжего мальчика. Тут, говорят, один пробегал недавно.