Севастополь не может справиться с проблемой бродячих собак

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В Севастополе, как и в других крымских городах, нет отлаженной системы отлова и изоляции бродячих животных.

От агрессивных собачьих стай страдают жители садовых товариществ и гуляющие в парках люди, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Строительство приюта для бездомных животных и отлов бродячих собак в городе обсуждали на заседании Законодательного собрания Севастополя. Депутаты зачитывали письма избирателей о постоянной угрозе покусов: последний случай произошел 22 июня, собака покусала восьмилетнего ребенка. Ответственное ГБУ «Парки и скверы» ссылается на отсутствие подрядчика по отлову и заявки от горожан игнорирует.

«Никто не устраняется от этой проблемы, – заверил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. – «Парки и скверы» купили специализированое транспортное средство, мы не будем никакого подрядчика нанимать, у нас был печальный опыт в этой сфере».

По словам губернатора, ГБУ «Парки и скверы» будет заниматься отловом собак и отвозить их в государственную ветеринарную клинику для стерилизации и прививок. Что касается строительства приюта для животных, который должен быть в таком большом городе, то денег на его строительство нет, и средства будут собирать с благотворителей.

«Будем строить на частные пожертвования, в бюджете средств нет, – пояснил Развожаев. – Приют в Севастополе появится, не хочу сказать, что до конца этого года, но очень на это надеюсь».

Содержать животных будут за счет некоего открытого городского фонда, и, возможно, частично бюджета.

Напомним, в феврале этого года в Парке Победы неизвестные раскидали отравленную приманку, от которой погибли и бродячие, и домашние животные. Жители соседних домов устали ждать организации службы по отлову, вакцинации и чипированию бездомных животных и самостоятельно решили проблему с агрессивной стаей собак, попутно умертвив домашних питомцев, котов и даже белок.

В госпредприятии «Парки и скверы», которому поручено заниматься содержанием городских зеленых зон, ссылались на отсутствие штата для отлова собак, а подрядчика на эти работы не нашлось. Строительство приюта для бродячих собак стало делом партийным. Несмотря на закон, обязывающий создать государственные приюты, Развожаев перепоручил региональному отделению партии «Единая Россия», которое продолжает сбор средств.

В Севастополе, как и других крымских городах, нет официального государственного приюта для бродячих животных, где по закону их можно содержать, стерилизовать, вакцинировать. Работающий по госконтракту приют год назад оскандалился: при контракте в 22 миллиона рублей в год животных не кормили и не убирали за ними вольеры. После публичного скандала желающих осваивать миллионы на содержание собак не нашлось.