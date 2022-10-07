Севастополь не может уговорить Крым согласовать перечень льгот на пассажироперевозки

07.10.2022  18:56 (Мск), Севастополь
Любовь Смирнова.  
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Дзен, Крым, Общество, Политика, Россия, Севастополь, Скандал, Транспорт


Республика Крым и город Севастополь никак не могут ввести льготный проезд для граждан по территории обоих субъектов.

Для предоставления бесплатного проезда в пределах всего Крымского полуострова органам соцзащиты обоих регионов нужно разработать законопроект, чтобы компенсировать транспортникам перевозку льготников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Республика Крым и город Севастополь никак не могут ввести льготный проезд для граждан по...

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Процесс урегулирования льгот на проезд между населенными пунктами начался еще в 2015 году. Тогда предполагалось подписать некое соглашение по предоставлению льготного проезда крымчанам и севастопольцам, пользующимся этим правом внутри субъекта. Однако если в Крыму 28 категорий граждан, пользующихся этим правом, то в Севастополе 48.

«Мы с конца 2021 года взаимодействовали с Мнистерством труда и социальной защиты Республики Крым по вопросу принятия нормативно-правового акта о возможности льготного проезда жителей Крыма и Севастополя в этих двух субъектах, – сообщила на заседании Заксобрания Севастополя директор департамента труда и социальной защиты Елена Сулягина. – Создана рабочая группа, и на первом этапе Минсоц Крыма предложило несколько сузить категории. Были выбраны 5 категорий наиболее уязвимых групп анселения. Мы продолжали работу, но, к сожалению, последние 4 месяца она остановилась. Потому что Крым написал нам ответ: ввиду отсутствия финансирования данный вопрос в этом году обрабатываться не будет. Мы не оставляем надежду на возможность взаимодействия в рамках рабочей группы».

Председатель Законодательного собрания Севастополя Владимир Немцев пообещал включиться в процесс и привлечь спикера Госсовета Крыма Владимира Константинова, чтобы ускорить принятие законов в обоих субъектах.

Между Крымом и Севастополем действует как автобусное пассажирское сообщение, так и перевозки на пригородных электропоездах.

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