Севастополь обзаведётся мусороперерабатывающим комплексом – на очереди Крым

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Строительство мусороперерабатывающего комплекса в Севастополе начнется уже в этом году.

Проект уже готов, осталось его привязать к местности и обустроить подводящие коммуникации, на что Севастополю выделят средства из федерального бюджета, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Сроки начала работ губернатор Севастополя Михаил Развожаев обсуждал на встрече в Москве с директором Российского экологического оператора Денисом Буцаевым.

«На Питерском экономическом форуме подписали соглашение о реализации проекта и сейчас обсуждали рабочие детали, – отметил Развожаев в эфире СТВ. – Все-таки, мы хотим в этом году начать строительство экотехнопарка – большого мусороперерабатывающего комплекса на нашем действующем полигоне в Первомайской балке».

На современный мусороперерабатывающий комплекс, мощностью 250 тысяч тонн в год, Севастополь получит 3 миллиарда рублей. Уровень вторичного использования отходов составит около 60%, и это минимизирует объемы захоронений в тело полигона. Как только комплекс будет готов, в Севастополе перейдут на раздельный сбор мусора.

«Сейчас мы уже переходим к стадии проектирования этого объекта и планируем это сделать достаточно быстро, потому что в принципе сам проект уже есть, – уточнил Развожаев. – Нужно сделать изыскания, привязать его к земельному участку и обеспечить технологическим присоединением, чтобы уже в этом году можно было выделить первый транш на начало строительства предприятия. Только мы его начнем, можно будет реально говорить о системе перехода Севастополя на раздельный сбор отходов».

Ежегодно единственный в Севастополе полигон ТКО «Первомайская балка» принимает около 190 тысяч тонн отходов. Переработка и утилизация отходов в регионе отсутствуют. В прошлом году Росприроднадзор насчитал на мусорном полигоне «Первомайская балка» 31 нарушение природоохранного законодательства. Прежде всего, речь идет о захоронении отходов, подлежащих вторичной переработке – бумаги, картона, стекла, пластика. В качестве наказания по 23 делам об административных правонарушениях на полигоне предусмотрена приостановка деятельности объекта.

Ожидается, что мусороперерабатывающий комплекс будет построен до конца 2024 года. Мощность объекта составит 250 тысяч тонн в год. В переработке собираются применить российские технологии с минимизацией объемов захоронения и максимальным вторичным оборотом полезных материалов.

Добавим, что в Крыму нет ни одного мусороперерабатывающего комплекса. Все отходы накапливаются на полигонах, под вторичное использование попадает не больше 10%. Первый завод по переработке и утилизации отходов в российской юрисдикции собирались построить к 2017 году, но с тех пор реализация проектов постоянно откладывается. Последний срок, озвученный МинЖКХ – конец 2024 года. Причем в республике будут возведены сразу 3 мусороперерабатывающих комплекса с полным циклом переработки.