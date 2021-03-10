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10.03.2021, Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Крым, Россия, Севастополь
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Севастополь оказался единственным регионом России без долгов


Севастополь – единственный регион России, у которого нет долгов перед госбюджетом.

Об этом во вторник с трибуны Госдумы РФ заявила депутат из КПРФ Вера Ганзя, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ситуация в регионах сейчас слегка напряженная. Я бы даже сказала – слегка удручающая. По итогам 2020 года государственный долг субъектов РФ увеличился на 383 млрд руб (18%). Он достиг 2,5 трлн руб.

41 регион закончил год с отрицательной динамикой. У 39 регинов уровень долга – больше 50% от уровня собственных доходов.  У 20 регионов госдолг выше 70% от уровня собственных доходов. И только 11 регионов имеют менее 10%. Вообще единственный регион без долгов – это Севастополь. Раньше был еще и Сахалин», – сказала Ганзя.

Она внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, который предусматривал, что 40% НДС должно оставаться в регионах, однако большинство его отклонило.

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