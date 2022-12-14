Севастополь окажет серьезную поддержку участникам СВО

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В Севастополе с 14 декабря вступает в силу закон о дополнительных мерах поддержки участников специальной военной операции.

Он касается шести видов помощи – 50-процентной льготы по ЖКХ, бесплатного проезда в общественном транспорте, юридической и социальной помощи, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Заявления на получение социальной помощи подают не только участники СВО, но и члены их семей, а также семей погибших бойцов. Дистанционно документы можно будет подать только со следующего года, а пока заявителей приглашают в МФЦ. Там же нужно встать на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно.

Крымский закон о предоставлении земельных участков бойцам СВО претерпел кардинальные изменения и его повторно внесут на рассмотрение в сессионный зал.

Во-первых, на бесплатные наделы могут претендовать только ветераны и инвалиды боевых действий в ЛНР, ДНР, областях Украины, и ставших уже российскими регионами Херсонской и Запорожской областей. Это означает, что на гражданских лиц данная льгота не распространяется, а только на реальных участников боев с документальным подтверждением.

А во-вторых, выбрать по нраву земельный участок нельзя – Минземимущества делает предложение один раз, и если льготник от него отказался, то право на бесплатный надел он утрачивает.

В новой редакции законопроекта установлена норма площади в 6 соток и срок в 90 дней, в течение которого военнослужащий или его наследники должны подать документы на получение предложенного надела. Помимо подтверждения участия в боях претендент на землю должен иметь постоянную регистрацию в Крыму на 24 февраля 2022 года.