Севастополь опровергает поговорку «Крым будет украинским или безлюдным»

14.02.2022  17:31 (Мск), Севастополь
Любовь Смирнова.  
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Дзен, Крым, Россия, Севастополь, Строительство


На фоне роста населения Крыма только в Севастополе в нынешнем году планируется ввести в эксплуатацию шесть новых детских садиков и пять школ. Эти цифры наглядно опровергают любимую поговорку небратьев «Крым будет украинским или безлюдным».

На объекты образования в Севастополе до 2030 года потратят больше 90 миллиардов рублей, из них 10 миллиардов в этом году. В новую госпрограмму отрасли правительство включило ремонт 40 школ и строительство образовательных учреждений, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

На фоне роста населения Крыма только в Севастополе в нынешнем году планируется ввести в...

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Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», речь идет о строительстве новых детских садов в Казачьей бухте на 280 мест, в Нахимовском районе на ул. Горпищенко на 220 мест, в Гагаринском районе на ул. Героев Бреста, Вакуленчука, Руднева на 600 мест, в поселке Кача на 260 мест, в Ленинском районе по ул. Хрусталева на 200 мест.

Новые школы запланированы в  Казачьей Бухте на 704 места, на Северной стороне в микрорайоне Радиогорка на 450 мест, в Гагаринском районе по ул. Проспект Октябрьской революции на 900 мест, в Ленинском районе по ул. Острякова на 700 мест.

Население Севастополя за последние 7 лет значительно увеличилось – с 340 до 509 тысяч официально зарегистрированных жителей. С учетом временно пребывающих в городе проживает около 700 тысяч человек, и потребность в новых детских садах и школах большая.  В украинский период очередь в детские сады превышала 4 тысячи человек, а новые места открывали за счет групп кратковременного пребывания.

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