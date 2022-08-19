Севастополь отбивается от украинских воздушных атак

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Новости Украины

Вслед за Евпаторией система ПВО сработала в Севастополе.

Очевидцы говорят, что отчетливо было слышно четыре разрыва в небе в разных районах города, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нахожусь на рабочем месте в правительстве. Так же как и многие из горожан, слышал хлопки в центре. Аналогичные чуть раньше звучали в районе Стрелки. В бухте отрабатывала ПВО. В центре корабельная арта. История та же, что и вчера. По предварительным данным БПЛА. Цели поражены. Сохраняем спокойствие. Военные делают своё дело отлично. Поддержим их», – написал в своем телеграм-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Столь активное появление беспилотников в крымском небе обозреватель Борис Рожин объясняет прощупыванием системы ПВО накануне Дня независимости Украины.

«Действия БПЛА в Бельбеке, Керчи и Евпатории выглядят как прощупывание ПВО Крыма перед более серьезными попытками атак 23-24 августа» – отметил он.

В Евпатории сегодня дважды сработала ПВО

Отметим, что в Стрелецкой бухте, возле которой слышали работу ПВО, у причала ещё с 2014 года стоят оставшиеся в Севастополе бывшие корабли ВМС Украины.

В Севастополе по воздушным целям с начала отработала корабельная артиллерия, вероятнее всего АК-176 либо А-190. За тем начали вести огонь в небо крупнокалиберные пулемёты.

По данным источника в МЧС, силы ПВО засекли два БПЛА в небе над Севастополем.