Севастополь отмечает годовщину Русской весны в экстремальных условиях

23.02.2019, Севастополь, Сергей Рулев

Севастополю пришлось отмечать пятую годовщину начала Русской весны в экстремальных условиях – ночью погода резко ухудшилась, ударил мороз и выпал снег, что традиционно становится ЧП в южном городе.

Торжества получились немноголюдными – по центру прошла колонна севастопольской самообороны, казаков, активистов «Русского блока» и других представителей Антимайдана.

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Вечером в 19 часов на площадь Нахимова горожан и гостей Севастополя приглашают на праздничный концерт, однако из-за погодных условий он вряд ли будет массовым.

Репортер и блогер Сергей Рулев, известный по освещению трагических событий 2014 года в Киеве, опросил жителей Севастополя, не жалеют ли они о своем выборе, что удалось сделать за время воссоединения с Россией, и какие слова они бы передали бывшим согражданам, оставшимся к северу от полуострова?