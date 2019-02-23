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23.02.2019, Севастополь, Сергей Рулев
 
Крым, Политика, Россия, Русская Весна, Севастополь
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Севастополь отмечает годовщину Русской весны в экстремальных условиях

Севастополю пришлось отмечать пятую годовщину начала Русской весны в экстремальных условиях – ночью погода резко ухудшилась, ударил мороз и выпал снег, что традиционно становится ЧП в южном городе.

Торжества получились немноголюдными – по центру прошла колонна севастопольской самообороны, казаков, активистов «Русского блока» и других представителей Антимайдана.

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Вечером в 19 часов на площадь Нахимова горожан и гостей Севастополя приглашают на праздничный концерт, однако из-за погодных условий он вряд ли будет массовым.

Репортер и блогер Сергей Рулев, известный по освещению трагических событий 2014 года в Киеве, опросил жителей Севастополя, не жалеют ли они о своем выборе, что удалось сделать за время воссоединения с Россией, и какие слова они бы передали бывшим согражданам, оставшимся к северу от полуострова?

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