27.08.2018, Севастополь, Галина Шершнева
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Севастополь переполошило известие о пожаре на военном аэродроме
Одни из пользователей YouTube выложил видео горящего поля, которое, как утверждал автор, находится на территории военного аэродрома в поселке Кача под Севастополем.
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«Горят покрышки или топливо. Черный дым и языки пламени – точно не от травы. Кто-то бросил окурок или поджег. В поселке много туристов», – прокомментировал автор видео.
На Черноморском флоте РФ опровергли эту информацию. Возгорание произошло в более чем 300 метрах от территории военного объекта. Пожар был ликвидирован силами МЧС, пожарные расчеты аэродрома Черноморского флота к тушению пожара не привлекались, — сообщили в ЧФ.
Метки: Кача, Черноморский флот
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18:10 26 августаЛуганские саперы сорвали теракт украинских спецслужб
17:48 26 августаУкраинские боевики целенаправленно открывают огонь по инфраструктуре ДНР
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21:01 24 августаНеадекватные украинцы снова кричат под границей с Крымом
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20:41 24 августаНа Донбасс в помощь ВСУ прибыли арабские снайперы
20:38 24 августаУкраинские солдаты массово бегут из ВСУ
20:09 24 августа«Свидомые» оправдываются: крымчане сами хотели независимости Украины
19:58 24 августаХимический гигант ДНР запустил два новых цеха
19:49 24 августаВ советские времена будущие СБУшники боролись с украинизацией в Крыму
14:41 27 августаВ прифронтовом Мариуполе назревает бунт
13:21 27 августаКрымско-татарская писательница, поддержавшая Русскую весну, запустила видеопроект
13:16 27 августаРоссийский рокер попытался вправить мозги Макаревичу
12:22 27 августаУкраине удалось подгадить российской военной авиации
12:19 27 августаАд: Опубликованы фото украинского поезда, ходящего в Москву
12:02 27 августаЖириновский: Вся южная Украина по формату Крыма возвращается к России
11:33 27 августаСевастополь переполошило известие о пожаре на военном аэродроме
11:28 27 августаГолодовка Сенцова оказалась лживым спектаклем
10:33 27 августаКак запел Карасёв на украинском ТВ
10:25 27 августаВ Москве обозвали «хохлом» известного пророссийского журналиста
9:53 27 августаPink Floyd признали Крым российским
9:38 27 августаУчителя Севастополя потеряли пятую часть своих зарплат
8:31 27 августаРоджер Уотерс: Мы не будем воевать с русскими – они освободили нас от фашистов
16:11 26 августаЗахват «Норда» аукнулся украинским портам потерей едва ли не половины грузооборота
15:39 26 августаСтанем первыми победителями России – советник Порошенко
9:19 26 августаЛукашенко помогает украинским националистам
15:37 25 августаСоветник Порошенко мечтает об украинском Дальнем Востоке
0:48 25 августаАнатолий Вассерман: Одесса – главный порт России. Украинство – это сепаратизм
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