27.08.2018, Севастополь,   Галина Шершнева
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Крым, Происшествия, Россия, Севастополь

Севастополь переполошило известие о пожаре на военном аэродроме



Одни из пользователей  YouTube выложил видео горящего поля, которое, как утверждал автор, находится на территории военного аэродрома в поселке Кача под Севастополем.

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«Горят покрышки или топливо. Черный дым и языки пламени – точно не от травы. Кто-то бросил окурок или поджег. В поселке много туристов», – прокомментировал автор видео.

На Черноморском флоте РФ опровергли эту информацию. Возгорание произошло в более чем 300 метрах от территории военного объекта. Пожар был ликвидирован силами МЧС, пожарные расчеты аэродрома Черноморского флота к тушению пожара не привлекались, — сообщили в ЧФ.

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