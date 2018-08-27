Севастополь переполошило известие о пожаре на военном аэродроме

27.08.2018, Севастополь, Галина Шершнева

Одни из пользователей YouTube выложил видео горящего поля, которое, как утверждал автор, находится на территории военного аэродрома в поселке Кача под Севастополем.

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«Горят покрышки или топливо. Черный дым и языки пламени – точно не от травы. Кто-то бросил окурок или поджег. В поселке много туристов», – прокомментировал автор видео.

На Черноморском флоте РФ опровергли эту информацию. Возгорание произошло в более чем 300 метрах от территории военного объекта. Пожар был ликвидирован силами МЧС, пожарные расчеты аэродрома Черноморского флота к тушению пожара не привлекались, — сообщили в ЧФ.