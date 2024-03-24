Севастополь пережил самый массовый налёт ракет НАТО

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Самый масштабный ракетный удар с начала СВО обрушился на Севастополь в ночь с субботы на воскресенье. Мониторинговые каналы пишут, что было задействовано несколько десятков ракет разного типа (запущены с самолетов ВСУ и с земли в Одесской области), в том числе британских Storm Shadow.

Официально городское правительство сообщило о попадании ракеты в «офисное здание» на улице Руднева, зафиксировано падение обломков на жилые дома, есть один погибший, раненые, в том числе ребенок, сгоревшая машина, выбиты стекла в банке на одной из центральных улиц.

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Можно предположить, что число пострадавших и количество разрушенных объектов увеличится, когда будут подведены итоги атаки к утру. Местные жители еще во время работы ПВО слышали сирены машин экстренных служб, сообщается о перекрытии автомобильного движения на ряде дорог (там, вероятно, обнаружены упавшие осколки ракет).

«Последствия ракетной атаки на Севастополь очень серьёзные. К сожалению… Есть поражения целей… ПВО работали на пределе. Без них была бы хана», – отмечает в блоге севастопольский писатель Платон Беседин.

Украинская пропаганда сейчас смакует кадры момента удара по Севастополю – запись выложили в Сеть несознательные очевидцы вопреки запрету, сделав настоящий подарок для вражеских «брехунцов» – они разгоняют версию о поражении узла связи российского флота.

Кстати, ирония состоит в том, что на Руднева находится бывший штаб ВМС Украины – не исключено, что именно на его уничтожение и были потрачены дорогостоящие англо-французские боеприпасы. Хотя военкор Александр Сладков уверен, что рассчитывать на якобы полупустые арсеналы Украины не стоит – Запад даст нужные ракеты Киеву.

«Моя желчная позиция в том, что мы ориентируем себя на слабеющую Украину. А надо иметь в виду полноценного врага, и силы надо иметь, чтоб победить не Украину, а НАТО, тогда и с Украиной справимся», – пишет Сладков.

Так или иначе, но сейчас задача киевских глашатаев, с одной стороны, перебить негативный имидж от пропущенных накануне ракет по Днепровской ГЭС (раньше ВСУ утверждали, что сбивает всё, даже «Кинжалы»), с другой, – демонстрация готовности идти на дальнейшую эскалацию. Причём, делается это с издёвкой, играя на чувствах вокруг трагедии в «Крокус сити холл»: «Ракеты для атаки на Севастополь переданы Таджикистаном», – пишет один из бандеровских пропагандистов.

Как и прежде, перед залпом ракет по Крыму вдоль полуострова в нейтральных водах курсировал НАТОвский разведчик. Решение сбивать/керосинить воздушных шпионов, очевидно, до сих пор не принято.