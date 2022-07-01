Севастополь помогает выжить и подняться на ноги освобождённому Старобельскому району ЛНР

01.07.2022  21:17 (Мск), Севастополь
Любовь Смирнова.  
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Дзен, Донбасс, Крым, Общество, Политика, Россия, Севастополь, Спецоперация


Десант севастопольских чиновников и волонтеров занимается организацией институтов власти в Старобельском районе ЛНР буквально с нуля.

Прежняя администрация сбежала, а новую нужно сформировать и научить работать в российском законодательном поле, сообщил в эфире телеканала СТВ вице-губернатор Севастополя Сергей Толмачев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Десант севастопольских чиновников и волонтеров занимается организацией институтов власти в Старобельском районе ЛНР буквально...

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«Администрация там, конечно, есть. Этим людям – честь и хвала. Но администрация, которая там была два месяца назад – судьи, полицейские и так далее, – они все давно уже сбежали на Украину. Поэтому в администрации просто люди, которые до этого тоже участвовали в управлении районом 8 лет назад, жили при этом всю жизнь по украинским законам и сейчас очень много делают для тех жителей, за которых отвечают, – подчеркнул Толмачев. – Тем не менее, помощь административная, политическая, хозяйственно-экономическая им безусловно нужна. Потому что каких-то особых внутренних средств и резервов нет ни в Луганской республике, ни, тем более, в Старобельском районе».

Среди задач, восстановление пострадавшей социальной и инженерной инфраструктуры – детских садов, дорог, мостов. Уже нужно готовится к зиме, которая на севере Луганщины довольно суровая. Финансирование, в том числе, будет выделяться и от РФ, но в каждом регионе нужно искать возможности для возрождения экономических связей с российскими регионами.

«Мы создали МУП «Старобельский элеватор», куда вошел не только сам элеватор, но и зернохранилища соседних территорий, другие хозяйственные предприятия, техника, и сейчас уже зерно из Старобельска, семечко подсолнуха продаются в Россию, в том числе осуществляя вклад в нашу продовольственную безопасность, – отметил Толмачев. – У людей есть работа, у людей есть зарплата, фермеры имеют возможность сбыть зерно, появляются деньги, и начинается нормальная человеческая жизнь».

По словам вице-губернатора, без эмоций рассуждать о жизни на освобожденных территориях можно до того момента, пока не побываешь на них и не увидишь все воочию.

«Если говорить про сильные эмоциональные переживания, то всем рекомендую – посетите города, которые только что нами освобождены. Там большая масса впечатлений. Люди пока нуждаются в самом необходимом, в первую очередь – в еде», – заключил Толмачев.

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