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26.02.2019, Севастополь, Максим Карпенко
 
Крым, Россия, Севастополь
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Севастополь потешается над рекламой цирка в кладбищенских тонах

В Севастополе появился рекламный баннер «Цирка Сафари», который должен вскоре открыться недалеко от старого городского кладбища на улице Пожарова.

Рекламный щит удивительно напоминает траурную стилистику погребальных учреждений, расположенных неподалеку, рядом с кладбищем, отмечает в своем блоге главред «Севастопольской газеты» Ирина Клочкова, передает коррепондент «ПолитНавигатора».

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«Цирк находится на ул.Пожарова, рядом со старым кладбищем. Это накладывает отпечаток на стиль рекламы?» – иронизирует Клочкова.

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