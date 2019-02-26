Севастополь потешается над рекламой цирка в кладбищенских тонах

26.02.2019, Севастополь, Максим Карпенко

В Севастополе появился рекламный баннер «Цирка Сафари», который должен вскоре открыться недалеко от старого городского кладбища на улице Пожарова.

Рекламный щит удивительно напоминает траурную стилистику погребальных учреждений, расположенных неподалеку, рядом с кладбищем, отмечает в своем блоге главред «Севастопольской газеты» Ирина Клочкова, передает коррепондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Цирк находится на ул.Пожарова, рядом со старым кладбищем. Это накладывает отпечаток на стиль рекламы?» – иронизирует Клочкова.