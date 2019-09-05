Севастополь принял более полутора миллионов гостей с начала года

05.09.2019, Севастополь, Иван Потемкин

Количество туристов в Севастополе увеличилось на 20% по сравнению с таким же периодом прошлого года.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Севастополя, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Город посетили более 418 тысяч туристов (за 8 месяцев 2018 года – 340 тысяч человек).

В качестве экскурсантов в Севастополе побывало 1,23 млн человек.

Летом более 40% туристов приезжают в Севастополь на 5 суток, 25% людей останавливается на 4 дня, 27% на 3 ночи, 8% гостят 2 дня.

Гостиницы и общепит в этом году внесли в городской бюджет уже 173 миллиона рублей – это на 18% больше прошлогодних показателей.

В праздновании дня ВМФ в Севастополе в этом году приняли участие более 200 тысяч человек, байк-шоу посетили 70 тысяч человек, гостями фестиваля ZB-Feft стали 30 тысяч человек, и более 15 тысяч человек приняли участие в фестивале экстремальных видов спорта Х-Fest.