Севастополь простился с бойцом «Вагнера» из Артёмовска

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В Севастополе проводили в последний путь бойца ЧВК «Вагнер» Павла Соколова.

Он родился в городе Артём, а погиб во время боев за Артёмовск, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В 2016 году Павел Соколов приехал в Севастополь, познакомился здесь со своей будущей женой, создал семью. Здесь в Севастополе участвовал в стройке таких крупных объектов как Балаклавская ТЭС», – сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

В прошлом году Соколов поехал отстраивать Мариуполь, а весной решил пойти добровольцем в ЧВК «Вагнер».

Напомним, с 1 июля все добровольцы, включая частные военные компании, будут обязаны заключать контракт с ВС РФ. На сегодняшний день казачьи батальоны, различные ЧВК, включая ЧВК «Вагнер», находятся в формальном статусе «добровольческих формирований».