Севастополь простился с бойцом «Вагнера»

Любовь Смирнова .  
04.04.2023 19:41
  (Мск) , Севастополь
Просмотров: 229
 
Вооруженные силы, Дзен, Крым, Общество, Политика, Россия, Севастополь, Спецоперация, Украина


В Севастополе сегодня проводили в последний путь бойца ЧВК «Вагнер» Олега Малыхина.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В Севастополе сегодня проводили в последний путь бойца ЧВК «Вагнер» Олега Малыхина. Об этом...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Олег Викторович родился в п. Слюдянка Иркутской области. Работал сварщиком, увлекался хоккеем. Погиб геройски в боях за освобождение Артемовска (Бахмут), – написал губернатор. – Никого из близких родственников у Олега Викторовича не осталось, кроме сводной сестры, которая живет в Севастополе. Поэтому воина мы похоронили здесь, на нашей земле».

Всех воинов в Севастополе предают земле на «Аллее славы» кладбища Кальфа.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Апрель 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть