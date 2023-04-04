Севастополь простился с бойцом «Вагнера»
В Севастополе сегодня проводили в последний путь бойца ЧВК «Вагнер» Олега Малыхина.
Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Олег Викторович родился в п. Слюдянка Иркутской области. Работал сварщиком, увлекался хоккеем. Погиб геройски в боях за освобождение Артемовска (Бахмут), – написал губернатор. – Никого из близких родственников у Олега Викторовича не осталось, кроме сводной сестры, которая живет в Севастополе. Поэтому воина мы похоронили здесь, на нашей земле».
Всех воинов в Севастополе предают земле на «Аллее славы» кладбища Кальфа.
Спасибо!
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