Севастополь простился с героем-спецназовцем

03.10.2022  20:53 (Мск), Севастополь
Любовь Смирнова.  
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Вооруженные силы, Дзен, Крым, Общество, Политика, Россия, Севастополь, Спецоперация, Украина
Новости Украины

В Севастополе простились с Игорем Русановым, который погиб в бою на Херсонском направлении.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В Севастополе простились с Игорем Русановым, который погиб в бою на Херсонском направлении. Об...

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«Игорь Юрьевич родился в селе Верхнесадовом, в Севастополе. Окончил общеобразовательную школу № 52, – отметил губернатор. – В подразделение специального назначения пришёл не по разнарядке, а по зову сердца. Сослуживцы говорят, что всегда старался выполнить не только свою задачу, но и помочь другим. Был разведчиком».

На странице Русанова в социальной сети «ВКонтакте» обозначено его жизненное кредо: «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях!!!».

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