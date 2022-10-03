Севастополь простился с героем-спецназовцем

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Новости Украины

В Севастополе простились с Игорем Русановым, который погиб в бою на Херсонском направлении.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Игорь Юрьевич родился в селе Верхнесадовом, в Севастополе. Окончил общеобразовательную школу № 52, – отметил губернатор. – В подразделение специального назначения пришёл не по разнарядке, а по зову сердца. Сослуживцы говорят, что всегда старался выполнить не только свою задачу, но и помочь другим. Был разведчиком».

На странице Русанова в социальной сети «ВКонтакте» обозначено его жизненное кредо: «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях!!!».