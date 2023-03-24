Севастополь простился с геройски погибшим вагнеровцем

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В Севастополе сегодня простились с бойцом ЧВК «Вагнер», погибшим в Бахмуте.

Артем Колесников окончил филиал морской академии им.Ушакова и с начала спецоперации отправился добровольцем на фронт, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Артем Юрьевич родился в городе Артем Приморского края, – уточнил в своем телеграм-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев. – С самого начала специальной военной операции пошел добровольцем сначала в отряд БАРС, по окончании контракта заключил новый – с ЧВК «Вагнер».

Сегодня же мемориальную доску с именами моряков-десантников, погибших в ходе СВО, открыли у Минной стенки. На памятной доске увековечены 12 имён севастопольских десантников, многим не исполнилось и 20 лет. Военнослужащие Черноморского флота погибли при ракетной атаке порта Бердянска 24 марта 2022 года.

«Год назад мы в ходе ведения боевых действий потеряли корабль десантного соединения, большой десантный корабль «Саратов». Потеряли личный состав десантного корабля «Саратов», «Новочеркасск», «Цезарь Куников», – рассказал командир Крымской военно-морской базы Черноморского флота Феликс Меньков.