Севастополь простился с героями-разведчиками

12.10.2022  22:38 (Мск), Севастополь
Любовь Смирнова.  
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Вооруженные силы, Дзен, Крым, Общество, Политика, Россия, Севастополь, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Севастополь сегодня простился с двумя героями спецоперации на Украине.

Оба воина погибли вместе на Херсонщине при выполнении специальных задач командования, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Севастополь сегодня простился с двумя героями спецоперации на Украине. Оба воина погибли вместе на...

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«Сегодня Севастополь простился с двумя воинами-разведчиками: Русланом Алексеевичем Падурарем и Фанисом Лидаровичем Малыбаевым, – написал в телеграм канале губернатор Севастополя Михаил Развозжаев. – Руслан и Фанис были не просто сослуживцами, они были настоящими друзьями. Поддерживали друг друга всегда».

Руслан Падурарь родился в Севастополе. В этом году окончил Черноморское высшее военно-морское ордена Красной Звезды училище имени П.С. Нахимова. Участвовал в военной операции в Сирийской Арабской Республике.

Фанис Малыбаев родился в поселке Гранитный Кизильского района, Челябинской области. Также как и Руслан участвовал в военной операции в Сирийской Арабской Республике, был награждён медалью Жукова.

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