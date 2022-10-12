Севастополь простился с героями-разведчиками

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Севастополь сегодня простился с двумя героями спецоперации на Украине.

Оба воина погибли вместе на Херсонщине при выполнении специальных задач командования, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Сегодня Севастополь простился с двумя воинами-разведчиками: Русланом Алексеевичем Падурарем и Фанисом Лидаровичем Малыбаевым, – написал в телеграм канале губернатор Севастополя Михаил Развозжаев. – Руслан и Фанис были не просто сослуживцами, они были настоящими друзьями. Поддерживали друг друга всегда».

Руслан Падурарь родился в Севастополе. В этом году окончил Черноморское высшее военно-морское ордена Красной Звезды училище имени П.С. Нахимова. Участвовал в военной операции в Сирийской Арабской Республике.

Фанис Малыбаев родился в поселке Гранитный Кизильского района, Челябинской области. Также как и Руслан участвовал в военной операции в Сирийской Арабской Республике, был награждён медалью Жукова.