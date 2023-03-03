Севастополь простился с героями СВО – танкистом и штурмовиком

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В Севастополе в последний путь проводили двух героев специальной военной операции – стрелка мотострелкового отделения 126 отдельной гвардейской бригады береговой обороны Владимира Шабаева и старшего лейтенанта Сергея Логвиненко.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Владимир Александрович родился 19 октября 1965 года в поселке Ново-Павловка, Кустанайской области в Казахстане. Давно жил в Севастополе. С 1983 по 1985 год служил в Вооруженных Силах. С сентября 2022 года понял, что не может оставаться в стороне и пошел служить по контракту. Был наводчиком танкового взвода танковой роты, затем стрелком мотострелкового отделения. Погиб, выполняя задачи специальной военной операции, в Херсонской области», – написал губернатор.

«Сергей Витальевич родился 14 января 1966 года в городе Горняк Алтайского края. В 1987 году окончил высшее общевойсковое командное училище. С 1983 по 1991 год служил в Вооруженных Силах стрелком в городе Благовещенске. Затем работал в управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Амурской области, государственным таможенным инспектором в Дальневосточном таможенном управлении. В двухтысячных годах переехал в Севастополь. Имея хорошие военные навыки, решил, что будет полезен и пошел добровольцем, стал командиром подразделения отряда «БАРС». Пользовался огромным уважением у сослуживцев. Был командиром штурмового подразделения, погиб при освобождении Белогоровки ЛНР», – написал Развожаев.