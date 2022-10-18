Севастополь простился с героями – защитниками Херсонщины

18.10.2022  21:41 (Мск), Севастополь
Любовь Смирнова.  
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Вооруженные силы, Дзен, Крым, Общество, Политика, Россия, Севастополь, Спецоперация, Украина, Херсон
Новости Украины

В Севастополе сегодня простились с двумя бойцами – гвардии капитаном Александром Каширских и гвардии старшим матросом Алексеем Костеевым.

Они погибли на Херсонском направлении, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В Севастополе сегодня простились с двумя бойцами – гвардии капитаном Александром Каширских и гвардии...

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«Оба наших воина погибли в ходе специальной военной операции во время вражеской атаки на село Чкалово в Херсонской области», – сообщил в своем телеграм-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Александр Каширских родился в селе Алексеевка Ташлинского района, Оренбурской области. Окончил Михайловскую военную артиллерийскую академию по специальности «Применение подразделений артиллерии морской пехоты». Был награжден медалью «За возвращение Крыма».

Алексей Костеев родился в Севастополе. Окончил среднюю общеобразовательную школу №8 в Североморске 3 (Мурманская область). Был участником военной операции в Сирийской Арабской Республике. Награжден медалью «Участник военной операции в Сирии» и медалью «Адмирал Флота Советского Союза Н.Н. Кузнецов».

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