Севастополь простился с героями – защитниками России

11.05.2022  21:48 (Мск), Севастополь
Любовь Смирнова.  
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Севастополь, Спецоперация, Украина
Новости Украины

В Севастополе простилась с тремя бойцами, погибшими в ходе спецоперации по денацификации Украины.

В бою погибли двое разведчиков и один радиотехник ЧФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В Севастополе простилась с тремя бойцами, погибшими в ходе спецоперации по денацификации Украины. В...

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«Сегодня мы простились с тремя нашими воинами: Дмитрием Тырновым, Максимом Аляевым и Максимом Куликом.», – написал губерантор Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

Дмитрий Тырнов родился в Липецке. Окончил Суворовское военное училище и Общевойсковую академию Вооруженных Сил Российской Федерации. Участвовал в боевых действиях на территории Сирийской арабской республики. Капитан-лейтенант, разведчик.

Максим Аляев рядовой, разведчик. Тоже участвовал в боевых действиях на территории Сирийской арабской республики.

Его тезка Максим Кулик родился в Севастополе. Старший мичман, старший техник радиотехнической роты 77 района наблюдения Крымской военно-морской базы Черноморского флота.

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