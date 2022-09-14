Севастополь простился с морскими пехотинцами из гвардейской бригады

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Новости Украины

В Севастополе сегодня проводили в последний путь двух бойцов, погибших на Украине.

Оба служили в 810 отдельной гвардейской бригаде морской пехоты, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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О гибели члена Молодежного парламента, первого секретаря Севастопольского Комсомола Александра Черемёнова стало известно накануне. В 2014-м году он окончил филиал МГУ им. Ломоносова по специальности «Историк. Преподаватель истории», но в апреле этого года принял решение подписать контракт и пойти в армию. Погиб в боях под Херсоном.

Там же погиб гвардии рядовой десантно-штурмового батальона 810 отдельной гвардейской бригады морской пехоты Никита Королёв. В 2019 году он окончил Севастопольский государственный колледж по специальности «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования». В июне заключил контракт и принял решение участвовать в специальной военной операции.

«Наши парни держали оборону, не отступили, отбили атаку превосходящих сил укрофашистов, – написал в своем телеграм-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев. – Вечная память нашим ребятам!».

Напомним, за значительный вклад в освобождение Мариуполя 810-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригаде морской пехоты ЧФ, которая базируется в Севастополе, планируется присвоить почётное наименование «Мариупольская». В ходе спецоперации по освобождению Мариуполя погиб командир 810-й отдельной бригады гвардии полковник Алексей Шаров.