Севастополь простился с разведчиком, героически защищавшим Херсонщину

Любовь Смирнова.  
01.02.2023 19:21
  (Мск) , Севастополь
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Севастополь, Спецоперация, Украина, Херсон


В Севастополе простились с разведчиком Владимиром Осипенко.

Он погиб при артобстреле в Херсонской области, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В Севастополе простились с разведчиком Владимиром Осипенко. Он погиб при артобстреле в Херсонской области,...

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«Сегодня проводили в последний путь Владимира Олеговича Осипенко – оператора-пулеметчика отделения радио и радиотехнической разведки разведывательного батальона, – написал в телеграм-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев. – Владимир Олегович родился в Севастополе и всем сердцем любил свою Родину, переживал о будущем Донбасса, где прошли годы его учебы – он выпускник Донецкого национального университета по специальности инженер-технолог».

Осипенко призвали в рамках частичной мобилизации. Он попал в разведку – подразделение, которое выполняет сложнейшие задачи.

«Смелый, честный, порядочный. Про таких говорят: настоящий боец! Настоящий севастополец! – подчеркнул Развожаев. – Будем помнить нашего героя!».

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