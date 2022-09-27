Севастополь проводил мобилизованных со всего Крыма

Конечно, эти ребята не первые, кто из Крыма и Севастополя ушел на Донбасс и принял участие в спецоперации, но они первые, кого так торжественно провожали. Так и должно быть! Всегда! Под Флагом Российской Федерации, знамя ВМФ России и Марш Славянки!

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Официально мероприятие называлось «Торжественная отправка мобилизованных севастопольцев и крымчан для проведения боевого слаживания». Всего порядка 600 человек направлены на полигоны Черноморского флота. Об этом сегодня говорят большинство СМИ, а вот что происходило до того и, как говорится, среди провожающих, считаю важным отметить.

За час до начала мероприятия на легендарной площади Нахимова в Севастополе уже стояли люди, родные, близкие, жены, матери, дети, отцы…

Встретив знакомую, женщина спрашивает:

– Кого провожаете?

А та, не успев ответить, в слезы:

– Сына… – Все будет хорошо…

И долго обнимаются…

Атмосфера напряженная, но приподнятая. Все ждут и высматривают автобусы…

Когда подходит колонна, женщин нереально удержать. Сквозь военные и полицейские патрули, они бегут к автобусам, машут руками, надеясь, что их заметят, но те, кто в транспорте, уже, как говорится, в армии. Они в новой форме и каждый с автоматом. Просто так любимую не обнять.

Большинство из мобилизованных – люди зрелые, как мне показалось, от 35 лет и старше. Из приветствия командующего Черноморским флотом ясно, что они служили как минимум срочную службу, есть, кто отучился в военных заведениях, словом, четко понимают, куда, и зачем призваны. Хорошо бы, чтобы это понимали и наши чиновники.

Да, студентов и вообще слишком юных молодых людей среди мобилизованных я не увидел. Может, они и были, как должно быть, но, простите, не увидел.

Даже когда построились и началась официальная часть с выносом знамен и речами, женщин было не унять. Они высматривали своих, а там все в одной форме. Значит, все свои…)

Прямо за спиной у Нахимова – вот кто реально много чего повидал – случился любопытный разговор. Степенная женщина поставленным голосом по ходу мероприятия рассказывала соседке, что она приехала из Феодосии, она – школьный учитель, и в том строю, что сейчас на площади, есть ее ученики, по сути взрослые дядьки, но она помнит их другими, и что для нее важно было приехать в Севастополь. Да, ее ученики тоже хорошо знали, что она присутствует на площади.

Вот она суть! Непафосное и настоящее проявление патриотизма! Мы здесь все вместе! На той площади, которая фактически повидала и Крымскую кампанию середины 19 века, видела и фашистов в годы войны, которые развесили по всему центру Севастополя таблички «Ахтунг! Запретная зона!». Эта площадь видела освобождение Севастополя и самые близкие и теплые салюты Победы, какие только могут быть на свете и на которые съезжаются со всего мира те, кто помнит!

Правильно, что мобилизованных и их близких собрали на столь знаковом для русской истории месте, а не просто во дворе военкомата.

Всем, кто сегодня ушел с площади Нахимова, не надо объяснять, зачем это и ради кого!