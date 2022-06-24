Севастополь проводил погибшего за Россию матроса

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Новости Украины

В Севастополе простились с погибшим во время спецоперации Леонидом Абдоковым.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Леонид Олегович погиб при освобождении Бердянска во время специальной военной операции на Украине, – написал Развожаев. – Он родился в Севастополе, здесь прожил всю свою жизнь».

Леонид Абдоков служил матросом, машинистом трюмно-котельной команды большого десантного корабля «Саратов» 197 бригады десантных кораблей Крымской военно-морской базы Черноморского флота.