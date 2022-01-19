Севастополь пытается отсудить землю у группировки Куницына

19.01.2022  13:09 (Мск), Севастополь,
Максим Карпенко.  
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Дзен, Крым, Недвижимость, Россия, Севастополь


Власти Севастополя пытаются отсудить земли, которые через группу подставных лиц могут принадлежать бывшему губернатору, украинскому политику Сергею Куницыну, поддержавшему госпереворот на Украине и перебравшемуся в Киев.

Об этом сообщает телеканал «Первый Севастопольский», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Власти Севастополя пытаются отсудить земли, которые через группу подставных лиц могут принадлежать бывшему губернатору,...

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Юридически Департамент имущественных и земельных отношений города выступает в суде против водителя одного из менеджеров группировки Куницына, некоего Александра Тулюпы, который по документам является руководителем британской компании «Револьтоза Лимитед» и по совместительству главой севастопольского ООО «Югинвест».

Предмет спора – земельный участок площадью более четырех гектаров в районе престижного микрорайона проспекта Античный.

«Кто же такой этот мистер Тулюпа? Фамилия редкая и беглый поиск показывает, что в 2012-м году Александр Петрович Тулюпа, 1966-го года рождения, искал работу в городе Киеве водителем руководителя. В резюме указан служба в «КрымНИИпроект» с 2010-го по 2012-й год… В 2007-м году «КрымНИИпроект» в результате рейдерской атаки был захвачен структурами, близкими к тогдашнему председателю севастопольской госадрминистрации Сергею Куницыну», – комментирует депутат заксобрания Севастополя Антон Пархоменко.

Он напоминает, что председателем наблюдательного совета института тогда стал Александр Гресс, который в 2010-м году был арестован по обвинению в махинациях с севастопольской землей в особо крупных размерах.

«Пилили» тогда в космических масштабах, тысячами гектаров. Поэтому неудивительно, что участки могли записывать на кого попало, в том числе на водителей», – говорится в сюжете.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» писал, что освобождение Гресса вызвало недоумение у севастопольских политиков, которые посчитали, что теперь доходы от незаконно присвоенных земельных участков будут направлены на финансирование антироссийской деятельности команды Куницына.

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