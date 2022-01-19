Севастополь пытается отсудить землю у группировки Куницына

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Власти Севастополя пытаются отсудить земли, которые через группу подставных лиц могут принадлежать бывшему губернатору, украинскому политику Сергею Куницыну, поддержавшему госпереворот на Украине и перебравшемуся в Киев.

Об этом сообщает телеканал «Первый Севастопольский», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Юридически Департамент имущественных и земельных отношений города выступает в суде против водителя одного из менеджеров группировки Куницына, некоего Александра Тулюпы, который по документам является руководителем британской компании «Револьтоза Лимитед» и по совместительству главой севастопольского ООО «Югинвест».

Предмет спора – земельный участок площадью более четырех гектаров в районе престижного микрорайона проспекта Античный.

«Кто же такой этот мистер Тулюпа? Фамилия редкая и беглый поиск показывает, что в 2012-м году Александр Петрович Тулюпа, 1966-го года рождения, искал работу в городе Киеве водителем руководителя. В резюме указан служба в «КрымНИИпроект» с 2010-го по 2012-й год… В 2007-м году «КрымНИИпроект» в результате рейдерской атаки был захвачен структурами, близкими к тогдашнему председателю севастопольской госадрминистрации Сергею Куницыну», – комментирует депутат заксобрания Севастополя Антон Пархоменко.

Он напоминает, что председателем наблюдательного совета института тогда стал Александр Гресс, который в 2010-м году был арестован по обвинению в махинациях с севастопольской землей в особо крупных размерах.

«Пилили» тогда в космических масштабах, тысячами гектаров. Поэтому неудивительно, что участки могли записывать на кого попало, в том числе на водителей», – говорится в сюжете.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» писал, что освобождение Гресса вызвало недоумение у севастопольских политиков, которые посчитали, что теперь доходы от незаконно присвоенных земельных участков будут направлены на финансирование антироссийской деятельности команды Куницына.