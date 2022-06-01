Севастополь решил взяться за Кучму

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Новости Украины

В Севастополе решили лишить второго президента Украины Леонида Кучму звания почетного гражданина этого города.

С этой целью депутаты Заксобрания внесли изменения в закон «О Почетном гражданине Севастополя», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По аналогии с парламентом Крыма, Заксобрание Севастополя получило право лишать звание почетного гражданина за совершение лицом действий, направленных на дискредитацию Российской Федерации.

Ранее основанием для лишения этого статуса было совершение уголовного преступления. Еще один способ – вынесение вопроса на общегородской референдум.

«Это случилось в верноподданническом угаре. Кажется, в 2004 году, значительная часть депутатов поддержала присвоении этого почетного звания президенту на тот момент Украины Леониду Кучме, – напомнил вице-спикер законодательного собрания Севастополя Василий Пархоменко. – С самого начала его присвоения значительная часть севастопольцев была недовольна этим решением».

Почетного гражданина Севастополя Кучма получил в 2002 году. На тот момент Василий Пархоменко также являлся вице-спикером городского совета Севастополя и возглавлял горком Компартии Украины.

20 апреля парламент Крыма принял решение лишить республиканских наград и званий семь человек. Среди них – первый и второй президенты Украины Леонид Кравчук и Леонид Кучма.