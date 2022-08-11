Севастополь шокирован видео с похищением мужчины
Севастопольские полицейские проводят проверку по факту попытки похищения мужчины, которую сняли на видео в Гагаринском районе города. Группа мужчин на видео пытается насильно усадить на пассажирское сидение автомобиля другого мужчину, который оказывает сопротивление, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Картина, представшая взору жителей многоэтажного дома, была очень похожа на похищение. Несколько мужчин, явно уроженцев Кавказа, запихивали другого в автомобиль посреди белого дня. Очевидцы вызвали полицию. Оперативники прибыли незамедлительно и вмешались в ситуацию.
«Предварительно установлено, что участниками инцидента стали 29-летний житель одной из республик Северного Кавказа и его близкие родственники, пытавшиеся увезти мужчины против его воли», – цитирует «Севкор» заместителя руководителя пресс-службы УМВД России по Севастополю Марию Точилину.
Позже в соцсетях появилось уточнение, что на видео запечатлен момент, как старшие родственники пытаются увезти молодого мужчину на принудительное лечение от наркотической зависимости. Так это или нет, все обстоятельства произошедшего устанавливает полиция.
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