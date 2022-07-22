Севастополь сваливает свой мусор в себя – дело идёт к политическому кризису

22.07.2022  23:16 (Мск), Севастополь
Любовь Смирнова.  
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Дзен, ЖКХ, Конфликт, Кризис, Криминал, Крым, Общество, Политика, Россия, Скандал, Строительство


Свалка строительного мусора на городском кладбище Севастополя внесла раздор в работу правительства.

Департамент природных ресурсов и экологии проблему признает, а Департамент городского хозяйства отрицает, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Свалка строительного мусора на городском кладбище Севастополя внесла раздор в работу правительства. Департамент природных...

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Строительный мусор на кладбище «Кальфа» свозят не первый день. Но если раньше отходы закапывали в землю, то теперь навалы из кусков асфальта, разобранных стен и ограждений стали частью ландшафта погоста. Более того, свежие могилы копают уже в строительных отходах.

Несмотря на это, Департамент городского хозяйства уверяет в штатной ситуации: отвалы из камней и грунта являются результатом подготовки могил и демонтажа памятников.

По информации телеканала НТС, в Севприроднадзоре наличие несанкционированной свалки признали и пообещали направить об этом письмо в хозяйствующую структуру. При этом поиск и поимку нарушителей в Севприродназдоре адресуют МВД.

Тем временем все больше городских территорий превращаются в нелегальные полигоны ТБО. Помимо «Кальфы» – строительным мусором завалено кладбище на Мекензиевых горах, аэродром ДОСААФ в Юхариной балке, бывший мусоросжигательный завод в районе Камышового шоссе и даже останки древней башни усадьбы хоры Херсонеса. Кучи строительных отходов выгружены вдоль дороги в урочище Батилиман, в свалку строительного мусора превратилась территория завода ЖБИ в Инкермане №1 в водоохранной зоне реки Черная.

Проблема свалок строительного мусора приобрела в Севастополе угрожающие масштабы. Профильные службы подтверждают противозаконность такой деятельности, но КамАЗы продолжают свозить и сбрасывать строительный мусор, тогда как по закону за несанкционированный сброс полагается штраф с конфискацией транспортного средства.

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