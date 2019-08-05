Севастополь устанавливает прямое морское сообщение с Тартусом и Вероной

05.08.2019, Севастополь, Иван Потёмкин

Власти Сирии ведут поиск судов, которые будут осуществлять регулярные рейсы в Севастополь.

Об этом в эфире youtube-канала «Форпост» сообщил депутат Госдумы РФ Дмитрий Белик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Работа ведется исполнительной властью. Она ищет предпринимателей, которые могли бы предоставить свои суда для того, чтобы они ходили из Севастополя в Тартус.

Мы должны понимать, что эти суда будут ходить только по этому трафику, потому что в другие порты им будет закрыт доступ из-за санкций.

Такие предприниматели есть. Задача — наладить из России поставки стройматериалов, зерна в Сирию.

Она их сможет переваливать в другие страны Ближнего Востока. Оттуда нам нужны овощи и фрукты. Они значительно дешевле турецких и выше качеством», – сказал Белик.

По его словам, также планируется подписать договор с итальянской Вероной.

«Ведется диалог о том, чтобы подобного рода соглашение в ближайшее время подписать с Вероной. Я планирую этот вопрос обсудить с губернатором.

Это выгодно и политически, и экономически. Там у власти «Лига Севера», которая занимает не антироссийскую позицию», – рассказал Белик.