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29.03.2021, Севастополь, Виктор Орлов
 
Выборы, Дзен, Крым, Политика, Россия, Севастополь
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Севастополь в Госдуме будет представлять новый депутат


В Госдуме по итогам сентябрьских выборов изменится представительство не только Крыма (Наталья Поклонская вряд ли будет выдвинута от партии власти). Перемены ожидают и Севастополь, где мандат вряд ли удастся сохранить нынешнему парламентарию Дмитрию Белику.

По сведениям «ПолитНавигатора», на праймериз в «Единой России» намерены заявиться сразу несколько сильных претендентов на кандидата партии власти в Госдуму от Севастополя. Как минимум, ожидается пять-шесть конкурентов.

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В кулуарах поговаривают, что иметь своего представителя в Госдуме стремятся кураторы проекта грядущей масштабной реконструкции Балаклавы. Свою игру будет вести и крымский вице-премьер, а в прошлом севастопольский застройщик Евгений Кабанов (сам он избираться в Думу будет, скорее, в Евпатории).

Шансы нынешнего представителя Севастополя в Госдуме Дмитрия Белика на праймериз наблюдатели оценивают невысоко. Не так давно его протеже Инна Гончарова проиграла местные выборы на округе, где еще со времен Украины работал Белик. И этот результат Гончаровой можно считать реальной оценкой работы думца.

Серьезными соперниками «Единой России» в Севастополе могут стать и другие партийные проекты. КПРФ, выдвигавшая ранее адмирала Владимира Комоедова, имела неплохие позиции в городе, а сейчас может претендовать и на более высокий результат (при условии сильного кандидата).

Не исключено, что могут быть и громкие сюрпризы. Так, писатель Захар Прилепин уже не исключил, что упомянутая выше Поклонская могла бы присоединиться к проекту «Справедливая Россия – За правду». Ее выдвижение в Севастополе могло бы стать сильным ходом – возможно, не случайно в свое время Поклонская была частой гостьей телеканалов из пула Алексея Чалого.

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