Севастополь вновь атаковали украинские дроны

Анатолий Лапин.  
16.02.2023 09:14
  (Мск) , Киев
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Беспилотники, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Сегодня утром Украина вновь попыталась атаковать Севастополь при помощи беспилотников.

Об этом в своем блоге сообщил губернатор Михаил Развожаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Сегодня утром Украина вновь попыталась атаковать Севастополь при помощи беспилотников. Об этом в своем...

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По информации руководителя региона, атака была отражена.

«Опять атака укробеспилотников. Ситуация на сейчас: сбиты 2 БПЛА над морем. Наши силы и средства ПВО продолжают отбивать атаку. Сохраняем спокойствие», – написал Развожаев.

Напоним, накануне он сообщил об учениях в Севастополе и призвал не паниковать в случае работы ПВО или громких звуков.

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