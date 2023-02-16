Севастополь вновь атаковали украинские дроны

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Сегодня утром Украина вновь попыталась атаковать Севастополь при помощи беспилотников.

Об этом в своем блоге сообщил губернатор Михаил Развожаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По информации руководителя региона, атака была отражена.

«Опять атака укробеспилотников. Ситуация на сейчас: сбиты 2 БПЛА над морем. Наши силы и средства ПВО продолжают отбивать атаку. Сохраняем спокойствие», – написал Развожаев.

Напоним, накануне он сообщил об учениях в Севастополе и призвал не паниковать в случае работы ПВО или громких звуков.