«Севастополь – воюющий город»: грядёт реорганизация управления армией и флотом

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Реформирование организации управления в армии только началось. Восстановлены Ленинградский и Московский округа, главкому ВМФ вернули флота в подчинение, и, вполне вероятно, возникнет потребность в создании двух министерств – Военно-морского флота и Вооруженных сил.

Такое мнение «ПолитНавигатору» высказал кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачёв.

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«Роль флота свелась к содействию сухопутным войскам. То есть флот, образно говоря, не решал задачи самостоятельно, а взаимодействовал. Но так, в принципе, в современной войне должно быть. Но взаимодействие его оказалось весьма подчинённым, и, соответственно, второстепенным. Ущерб был нанесён, в том числе, и системе боевого управления и планирования, применения сил – и в вопросах, связанных с организацией повседневной жизни. Точно так же это касается Военно-морского флота, когда главком ВМФ занимался лишь ограниченным кругом деятельности, которая во многом сводилась лишь к подготовке кадров, к военному образованию и решению других вопросов, включая такие, как спорт», – подчеркнул эксперт.

Что касается глобальных тем управления флотом, планирования деятельности, перспективного развития – всё это находилось в чужих руках вплоть до декабря 2023 года, когда было принято решение переподчинить ЧФ от командования Южного военного округа главкому ВМФ.

«Сейчас всё приводится к тому, что было в советское время. По большому счёту, в 90-е годы даже пытались дискутировать по поводу отдельного Министерства военно-морского флота и отдельного Министерства вооружённых сил, как это было до войны и в войну. Я считаю, что так и должно быть – в идеале создать Министерство военно-морского флота, потому что система деятельности флота весьма специфична и должна быть самостоятельна с точки зрения принятия решений», – пояснил Горбачёв.

Он добавил, что СВО, и в целом практика – показали, что система обороны и безопасности страны должна совершенствоваться, поэтому последуют и другие решения по управлению армией и флотом.

«Наш флот воюющий. Крым – это не прифронтовая, а фронтовая территория. А главная база флота Севастополя является городом воюющим, чтобы там ни говорили гражданские лица и псевдоэксперты. Мы не прифронтовые, а воюющие в полной мере, ибо Севастополь является главной базой флота, и соответственно, всё, что с этим связано, завязано именно на него. Активная часть флота, прежде всего морская пехота, воюет на Херсонщине и Запорожье. Надводные и подводные силы являются носителями «Калибров», а также, безусловно, морская авиация, которая тоже активно участвует в решении задач. И речь идёт не только о зоне СВО, но и в Средиземном море. Я так думаю, что вещи, которые связаны с реформированием, осуществляется в полный рост, но мы о них не знаем, и это правильно. Нет смысла об этом что-то говорить. Современная война – это межвидовая группировка, взаимодействие, обмен информацией, целеуказание и маневры сил. Это значит, что на флотских аэродромах могут находиться и базироваться авиаторы, не относящиеся к Военно-морскому флоту, это значит, что корабли флота могут перебрасывать силы, не имеющие организационного отношения к Черноморскому флоту, но действующие совместно», – заключил Горбачёв.