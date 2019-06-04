Севастополь возмущен: То, что не удалось Януковичу, уничтожают московские толстосумы

04.06.2019, Севастополь, Виктор Орлов

Севастопольские СМИ сообщают о протесте депутатов местного парламента по поводу варварской застройки в заповедном урочище Батилиман, где в украинские времена, приватизировав по дешевке бывший пансионат, начинал возводить дворец Виктор Янукович.

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Сейчас, нанося непоправимый вред южнобережному побережью и краснокнижным растениям, здесь продолжается масштабное строительство дворца и отдельного причала к нему.

Доступ к захваченному участку Южного берега Крыма после 2014 года остался по-прежнему закрыт – по слухам, бывшее поместье Януковича досталось кому-то из высокопоставленных чиновников или было выкуплено одним из олигархов.

Одновременно здесь же, в Батилимане, военные закрыли доступ на еще одно любимое место отдыха жителей Севастополя – пляж с мелкой галькой. Сейчас территория огорожена, таблички извещают о запрете прохода.

«Министерство обороны отобрало у горожан пляж базы отдыха «Таврида». 200 метров береговой линии теперь огорожены забором с колючей проволокой, у входа на пляж выставлен пост. Севастопольцы и гости города, ежегодно, уже много лет, приезжающие отдыхать в Батилиман – в ужасе и в недоумении, взрослые и дети остались без любимого пляжа, без важного для города общественного пространства», – сообщает в своем блоге журналист Евгения Щербакова.