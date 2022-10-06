Севастополь вслед за Крымом обещает земельные участки мобилизованным в СВО

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В Севастополе вслед за Республикой Крым всем мобилизованным и добровольцам из числа горожан, отправившимся в зону боевых действий после 21 сентября, будут бесплатно предоставлять земельные участки.

Такое решение сегодня на заседании правительства Севастополя озвучил губернатор Михаил Развожаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все севастопольцы или их семьи, которые участвуют в СВО, имеют право на получение земельного участка. Данный закон необходимо вынести в законодательное собрание как можно скорее», – отметил он.

Кроме того, членов семей мобилизованных и добровольцев приравняют по льготам к другим военнослужащим: бесплатный проезд в общественном транспорте, частичная оплата услуг ЖКХ, бесплатное питание для детей в детсадах, льготные путевки на оздоровление.

Накануне глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что единоразовая выплата 200 тысяч рублей полагается не только мобилизованным резервистам, а также добровольцам, которые выразили желание отправиться в зону СВО без повестки. На них будет распространяться порядок внеочередного и бесплатного получения земельных участков, который примет Совмин после утверждения соответствующих изменений в республиканский закон о земельных отношениях. Наделы полагаются всем участникам спецоперации, имеющим регистрацию на территории Республики Крым, вне зависимости от успехов на службе.

Сегодня администрация Никитского ботанического сада приняла решение выплачивать по 50 тысяч рублей каждому мобилизованному сотруднику.

«Гордимся, будем ждать всех с победой. Своих не бросаем!», – прокомментировал решение директор Юрий Плугатарь.